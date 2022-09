Nieuwe iOS 16 update: dit verandert er

Op afgelopen 12 september heeft Apple een nieuwe, grote software-update uitgebracht. Een aantal keren per jaar worden er verschillende functies toegevoegd aan de smartphones tijdens zo’n update. Heb je een iPhone 14, een iPhone 14 plus of een iPhone 14 Pro (Max)? Dan staat deze software al automatisch op jouw smartphone.

Op welke telefoons kan je de nieuwe software downloaden?

De iOs 16 update pakt vooral je ontgrendelscherm flink aan. Zo kan je je ontgrendelscherm bijvoorbeeld personaliseren door je belangrijkste gadgets toe te voegen. Je kan de nieuwe software gratis downloaden op de volgende iPhones: iPhone SE, iPhone 8, iPhone X(R en S), 11, 12, 13 en 14.

Beschik je over een iPhone die ouder is dan 2017? Je kan in dit geval deze gratis update niet uitvoeren. Wel krijg je nog kleine updates die de beveiliging optimaliseren. Telefoons van Apple die ouder zijn dan 2016 krijgen geen nieuwe functies en updates meer.

Welke functies zijn er veranderd?

Heb je al de nieuwe update gedownload? Het zal je opgevallen zijn dat je vergrendelscherm is aangepast. Je kan het volledig personaliseren door de kleur aan te passen, maar ook het lettertype en je digitale klok. Of maak verschillende beginschermen aan. Ook het ontvangen van notificaties is veranderd. Eerst stonden de notificaties bovenin je scherm. Deze staan nu onderaan je ontgrendelscherm.

Wil je foto’s delen? Dit kan vanaf oktober eenvoudig met de iCloud-familie optie. In deze gezamenlijke fotobibliotheek kan iedereen wijzigingen aanbrengen die door alle deelnemers worden gezien.

Werk je aan je conditie? Je dagelijkse activiteit wordt vanaf nu bijgehouden in de Conditie-app. Dit was eerder alleen mogelijk op je Apple watch.