Nieuwe iOS-bug kan je iPhone vast laten lopen

Oppassen met dit tekstbericht op iOS, het is namelijk een nieuwe bug.

Helaas is het niet de eerste keer en wellicht ook niet de laatste keer dat iOS geplaagd wordt door een tekstbericht bug. Er gaan nieuwe kettingberichten rond met een aantal Sindhi-karakters. Als je zo’n bericht hebt ontvangen en deze wordt weergegeven in je notificaties ben je de sjaak.

Door de iOS bug zal het systeem meteen vastlopen. Alleen door middel van een harde reset krijg je de iPhone of iPad weer aan de praat. Tenzij iemand een vervelend geintje met je wil uithalen, is de kans klein dat ook jij slachtoffer wordt van deze kettingberichten.

Voor iOS is deze bug het zoveelste geval. In 2018, 2017 en 2015 kwamen vergelijkbare gevallen voor. Een harde reset is gelukkig eenvoudig uit te voeren op je iOS-apparaat. Je moet beide volumeknoppen en de aan/uit knop ingedrukt houden om een harde reset te activeren. Daarna zou iOS weer behoren moeten functioneren.

De enige oplossing is dat Apple een update uitrolt. Als je honderd procent deze bug wil voorkomen dien je notificaties uit te schakelen in het systeem. Dan is het onmogelijk dat de bug ook jou treft. Dit is echter een vrij extreme maatregel. In dit geval is het beter om te wachten tot het Amerikaanse techbedrijf met een oplossing komt.