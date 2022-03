Nieuwe iPad kampt met bouwkwaliteit problemen

De nieuwe iPad Air is er, maar meerdere klanten klagen over de bouwkwaliteit. Lees hier wat er aan de hand is.

Een nieuwe iPad is toch een investering. En dan is het zuur als de bouwkwaliteit niet naar verwachting is. Verschillende klanten hebben geklaagd hierover. Waarbij het dunne paneel van de aluminium behuizing hoorbare kraakjes veroorzaakt wanneer deze wordt vastgehouden.

Bouwkwaliteit iPad Air

Apple heeft de neiging om zijn producten zo dun mogelijk te bouwen met behoud van structurele integriteit. Dit maakt het apparaat lekker dun en strak, maar dit kan problemen opleveren. In vroege online klachten over de lancering van de nieuwste tablet van Apple, lijkt het erop dat de zoektocht naar dunheid problemen heeft veroorzaakt.

In een thread op Reddit die voor het eerst werd gerapporteerd door iMore, beweren gebruikers dat er problemen zijn met de manier waarop de vijfde generatie iPad Air is gebouwd. Met name rond het achterpaneel. De originele poster op het forum zegt dat ze twee blauwe modellen bestelden. Maar ontdekten dat de “aluminium backplate een stuk dunner is dan op de iPad Air 4.” De gebruiker voegt het volgende toe. “Je kunt de batterij bijna door de plaat voelen als je het apparaat vasthoudt.” Dat geeft niet echt een premium gevoel, waar Apple juist zo bekend om staat.

Kraken

Beide iPads zijn blijkbaar hetzelfde, waarbij het dunne paneel ervoor zorgt dat de tablets “krakende geluiden” maken, wanneer ze door de gebruiker worden vastgehouden. De gebruiker is niet de enige die het fenomeen ontdekt, anderen posten in de thread over hetzelfde probleem. Een gebruiker bood een video aan die dezelfde krakende geluiden demonstreerde.

Apple heeft op dit moment nog niet gereageerd op de klachten.