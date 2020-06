Nieuwe iPad, Mac of AirPods per maand betalen, zonder rente

Gaat Apple je maandelijks laten betalen voor een nieuwe iPad of iMac? Het lijkt er wel op.

In tijden van crisis kijk je goed naar wat je echt nodig hebt. Die nieuwe tv, vakantie of auto staat bij mensen die geraakt worden door deze coronacrisis wat minder op het prioriteitenlijstje. Logisch ook, want je gaat natuurlijk eerst focussen op wat echt belangrijk is.

Apple heeft ook wel door dat er een wereldwijde crisis gaande is. Het techbedrijf heeft toch graag dat je producten van het bedrijf koopt. Daarom heeft Apple iets slims bedacht. Bronnen melden tegenover Bloomberg dat Apple zijn creditcard gaat inzetten als slim betaalmiddel.

Het werkt zo. Volgens de bronnen kun je in de VS straks een nieuwe iPad of Mac kopen via de Apple Card en deze vervolgens maandelijks afbetalen. Zo hoef je niet in één keer het volle pond neer te tellen. Het maandelijkse bedrag is rentevrij. Je mag er 12 maanden over doen om het af te betalen. Voor kleinere producten als AirPods of een AppleTV hanteert Apple een betalingstermijn van 6 maanden.

In een land als de Verenigde Staten waar de creditcard heer en meester is gaat het concept ongetwijfeld werken. Het is een manier van Apple om toch geld te verdienen in tijden van crisis. Echter, als je het geld niet hebt voor een nieuwe iPad of Mac moet je misschien nadenken of je zo’n aanschaf wel wilt doen..