Nieuwe iPad Pro heeft een geweldige functionaliteit - Apparata

De nieuwe Apple iPad Pro komt binnenkort uit. En deze nieuwe iPad heeft een feature die jou gaat bevallen!

Apple maakt haast met de ontwikkeling van de nieuwe iPad Pro en iPad mini. Volgens analisten komen deze nieuwe apparaten volgende volgend jaar. Mark Gurman van Bloomberg bevestigd dat het bedrijf momenteel hieraan werkt.

Nieuwe iPad Pro

Apple zal vermoedelijk de achterkant van de iPad Pro voorzien van een glazen achterkant. Dit kan je vergelijken met de achterkanten van de laatste iPhones. Het ziet er niet alleen mooi uit, het heeft ook nog een functie. Namelijk om draadloos te kunnen opladen. Bij een iPad Pro zou dat bij de nieuwe versie mogelijk moeten worden. Eigenlijk zou het bij alle iPads mogelijk moeten worden, maar goed.

Hiernaast is Apple bezig te onderzoek of een omgekeerde draadloze oplaadfunctie voor de Pro mogelijk is. Hiermee kan je de kracht ervan gebruiken om andere gadgets op te laden. Van Apple is bekend dat het al jaren aan de technologie werkt en er gaan geruchten over de functie voor zowel de iPhone 11 als de iPhone 12.

In de tussentijd is de techgigant van plan om de mini smallere randen te geven en de home- knop weg te halen. De mini zou eind dit jaar moeten komen, dit betekent dat het voor het eerst in zes jaar een nieuw design krijgt.

Ander nieuws

Studenten, zeker in deze coronatijd, gebruiken veel tools om online te werken. Hier speelt Apple handig op in. Dit doen ze door een dunnere iPad te maken die scherp aangeboden zal worden betreffende de prijs. Ook deze zal dit jaar komen. Apple was al bezig met een oplaadmat, de AirPower genoemd. Deze is al in 2017 aangekondigd. Hiermee kan je tegelijkertijd een iPhone, Apple Watch en AirPods van stroom kan voorzien. Uiteindelijk stopte het project bijna een paar jaar later, omdat het belangrijke verwarmingsproblemen had. Toch is het bedrijf er nog mee bezig.

Spannend nieuws allemaal over de iPads, maar het moet nog blijken of het allemaal de eindproductie gaat halen. Wij hopen van wel.