'Nieuwe iPad Pro met OLED display duurt nog heel lang' - Apparata

Apple gaat volgens lekkers pas in de verre toekomst overstappen naar een iPad Pro met OLED display.

Er gaan al langer geruchten rond over een nieuwe iPad Pro met miniLED voor volgend jaar. Sterker nog, Apple zou behoorlijk hard op de nieuwe displaytechnologie inzetten. Tegelijkertijd werkt de iPad-maker aan nog een nieuwe variant van de tablet, een iPad Pro met OLED display. Maar het gaat nog behoorlijk lang duren voordat die tablet in de winkel ligt.

iPad Pro met OLED duurt nog even

Organic light-emitting diode, ook wel afgekort als OLED, wordt langzaam maar zeker geadopteerd door de smartphone- en TV-industrie. Tegelijkertijd zou ook Apple de technologie gebruiken voor een volgende iPad. Maar volgens analisten van Barclays (via MacRumors) duurt dat nog heel erg lang.

Het zou namelijk zeer onwaarschijnlijk zijn dat Apple in 2021 überhaupt begint met een iPad Pro met OLED display. Het miljardenbedrijf zou op z’n vroegst in 2022 met de ‘nieuwe’ display technologie komen.

Het is niet helemaal duidelijk wat Apple let om met LCD te blijven werken. OLED heeft enkele stevige voordelen op LCD. Ook miniLED kan enkele tekortkomingen van LCD schermen verhelpen. Het lijkt er dan ook op dat Apple zich veel meer wil concentreren op miniLED en OLED als het ware overslaat.

Wel is het opvallend dat Apple voor hun iPhones (op de SE-serie na) wel al lang is overgestapt op OLED. In theorie zou het dus niet zo heel lastig moeten zijn om LCD achterwege te laten. Aan de andere kant, die laatste techniek is doorgaans een stuk goedkoper om te produceren. Ook gaan LCD’s doorgaans een stuk langer mee, wat Apple’s voorkeur zou kunnen verantwoorden.

Hoe dan ook, ben je op zoek naar een iPad (Pro) met OLED display, dan zal je nog een tijdje moeten wachten.