Nieuwe iPhones blijven nog even afhankelijk van externe chips

Apple wilde hun chips helemaal zelf gaan bouwen en dus zou de iPhone 15 de eerste worden met een volledig eigen chip. Dat gaat niet meer door.

Wie ook maar een beetje bekend is met Apple, weet dat het bedrijf het liefst hun eigen spullen aanbiedt. Alleen met hun eigen software (iOS, MacOS etc.), repareren met niet-originele onderdelen wordt steeds moeilijker en natuurlijk zo veel mogelijk eigen onderdelen af fabriek. Dat lukt niet altijd.

Qualcomm

Het is namelijk Qualcomm die verantwoordelijk is voor de 5G chip in nieuwe modellen van de iPhone. Op zich werkt het prima, maar Apple heeft natuurlijk liever een eigen chip. Daarom zijn ze achter de schermen hard bezig met een 5G chip van Apple zelf. Tenminste, waren bezig. Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple jammerlijk gefaald.

Toch geen Apple 5G chip?

De 5G chip van Apple zou klaar moeten zijn voor de iPhone 15 in 2023. Dan zouden ze Qualcomm de deur wijzen en hun eigen chip toevoegen aan de hardware. Dat gaat dus niet meer lukken. Qualcomm heeft dus nog even werk aan de winkel als het gaat om chips aanleveren voor de iPhones.

Uiteindelijk wel

Uiteraard is de zoektocht naar een goede 5G chip door Apple zelf ontwikkeld nog steeds in volle gang, alleen is het idee om die snel aan de man te krijgen gefaald. Verwacht die chip dus op een gegeven moment dus wel, maar nu nog even niet. Apple blijft dus nog even afhankelijk van externe partijen op dit gebied. Wat overigens ook niet volledig vanzelfsprekend was, want Apple en Qualcomm hebben het wel eens met elkaar aan de stok gehad. Een backup-plan was chips van Intel, maar het liefst natuurlijk eigen chips. Nu het tij gekeerd is met Qualcomm zullen die dus nog even de hoofdleverancier van chips voor Apple zijn.