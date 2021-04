Nieuwe iPhone SE is groter en meer hete info - Apparata

Er is hete info naar buiten gekomen over de nieuwe generatie iPhone SE. Zo groeit de smartphone onder andere als het gaat om het display.

De huidige iPhone SE is een kleintje in de wereld van hedendaagse smartphones. De Apple telefoon heeft een LCD display van 4.7-inch. Zijn opvolger krijgt vermoedelijk ook zo’n display, maar er klinken nu ook geluiden over een extra model met een groter scherm.

Die geruchten zijn afkomstig van DisplaySearch analist Ross Young. Hij stelt dat de nieuwe grotere iPhone SE mogelijk een scherm van 6.1-inch krijgen. Mocht dit gerucht kloppen dan is het USP (Unique Selling Point) van de SE wat vreemd geworden. De kleinste is dan immers groter dan de iPhone 12 mini, al is nog maar de vraag of deze smartphone een vervolg krijgt. De laatste geluiden waren dat deze telefoon niet zo’n succes was. Wie toch kleiner wenst kan dus voor het nieuwe instapmodel gaan dat nog wel een 4.7-inch heeft.

Verder spreekt men over 5G ondersteuning voor de nieuwe generatie iPhone SE. Meer informatie is niet naar buiten gekomen. Verwacht echter de gebruikelijke upgrades. Een nieuwe chipset, betere camera, je kent het wel. De nieuwe SE ziet vermoedelijk in 2022 het licht. (via Appleinsider)