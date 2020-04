Nieuwe iPhone SE mogelijk vertraagd?

Moet je langer wachten op je gloednieuwe iPhone SE?





Apple heeft afgelopen week een nieuwe goedkoopste iPhone geïntroduceerd. Het gaat hier om de nieuwe iPhone SE. Gezien het prijskaartje vanaf 489 euro kan dit zomaar de populairste iPhone sinds tijden worden. Ondanks zijn verouderde design en totaal niet uitgebreide camera.

De Apple-stores zijn in Nederland vooralsnog gesloten. Aanschaffen kan enkel online via de webshop van het Amerikaanse techbedrijf. De iPhone is vanaf 24 april verkrijgbaar. Je kunt de iPhone SE nu alvast voorbestellen.

Volgens 9to5Mac is de kans echter groot dat klanten langer moeten wachten op een levering dan gebruikelijk. Het coronavirus zou roet in het eten kunnen gooien. In Nederland is het zo dat Apple de iPhone SE tussen 29 april en 7 mei gaat leveren.

De levertijden zijn anders als je kiest voor een bepaalde configuratie. Kies je bijvoorbeeld voor 256 GB in plaats van 64 GB, dan spreekt Apple in Nederland over een levering tussen 29 april en 1 mei.

De officiële verkoop begint op 24 april. Iedereen die nu een online bestelling voor de iPhone SE plaatst zal deze echter niet op deze datum krijgen. De eerste tekenen van een mogelijke vertraging? (via 9to5Mac)