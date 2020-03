‘Nieuwe iPhone vertraagd door coronavirus’

Wanneer komt de nieuwe iPhone dan wel?





Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Normaal gesproken kunnen we altijd in september nieuwe iPhones verwachten. Vervolgens brengt Apple de toestellen in het najaar op de markt. De kans is aanwezig dat het techbedrijf van deze traditie gaat wijken in verband met het coronavirus.

Niemand weet hoelang deze crisis nog duurt. Overheden kijk slechts een paar maanden vooruit, maar voor een bedrijf als Apple is een paar maanden niet genoeg. De voorbereiding op de nieuwe iPhone loopt nu al en dus moet het techbedrijf in dit stadium al beslissingen maken.

Volgens Nikkei is de kans aanwezig dat Apple de nieuwe iPhone gaat uitstellen. De krant beroept zich op anonieme bronnen die direct in contact zouden staan bij Apple. Het techbedrijf zou de iPhone-lancering willen uitstellen omdat mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan een nieuwe iPhone kopen. En daar valt wat voor te zeggen. Aan de andere kant is er een kans dat men het coronavirus tegen september onder controle heeft.

Het is niet de enige reden. Leveranciers van onderdelen werken ook niet allemaal op honderd procent productie door het coronavirus. Er zouden leverproblemen kunnen ontstaan. In het ergste geval betekent dat tekorten in winkels.

Al met al lijkt het aannemelijk dat er geen nieuwe iPhone komt in september. Apple heeft niet geregeerd op de geruchten.