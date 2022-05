Nieuwe iPhones krijgen ein-de-lijk een always-on display

Het always-on display, een feature waar Android al jaren furore mee maakt, zal binnenkort eindelijk te vinden zijn op de iPhone, als het aan insiders ligt.

Langzaam maar zeker werkt Apple toe naar het evenaren van Android op het gebied van functies. Vele ‘stiekem toch wel handige’ features die Android al jaren gebruikt, worden nu toegevoegd aan iOS. Dat geldt ook voor een feature die veelvuldig aangevraagd werd. Het always-on display komt eindelijk naar de iPhone.

Always-on display op iPhone

Tenminste, als het aan insiders ligt die hun bevindingen deelden met Mark Gurman van Bloomberg. Die meldt dat er dingen gaan veranderen voor het scherm van de iPhone en wel bij de voor dit jaar geplande update iOS 16. Volgens Gurman zou de nadruk liggen op multitasken bij iOS 16. Ook al is dat vooral bedoeld voor de iPad en iPadOS.

Maar goed, even terug naar dat always-on display voor de iPhone. Voor wie even niet meer helder heeft wat een always-on display is: de naam zegt het eigenlijk al. Als de implementatie hetzelfde is als bij Android, is er een modus waar het scherm van je telefoon altijd aan staat, ook als je hem niet gebruikt. Deze basale weergave, waarschijnlijk alleen met de tijd, datum en meldingen zichtbaar, zou dan altijd op je scherm te zien zijn als de telefoonscherm niet aan is. De vrees was altijd dat je batterij dan leeg getrokken wordt, maar door OLED-schermen en het gebruik van een simpele weergave is dat niet meer zo erg het geval.

iPhone 14 Pro

Let wel: het zou gaan om voorbereiding voor een always-on display in je iPhone. De eerste telefoons die ook de hardware hiervoor hebben zijn de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max. Daar moet je dus nog even op wachten als je het always-on display graag wil. Deze telefoons vallen ook samen met de jaarlijkse release van een nieuwe iOS-versie, dus verwacht iOS 16 tegen het einde van het jaar.