Nieuwe Jaguar F-Type komt met Spotify

De meeste moderne auto’s komen met de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. Dat is met de auto’s van Jaguar Land Rover niet anders. Het autoconcern komt echter met een extraatje voor de F-Type, nog voordat jij je smartphone hebt verbonden met de auto.

De vernieuwde F-Type komt namelijk met een ingebouwde Spotify-app. Dit is een stand-alone applicatie. Dat betekent dat je de smartphone bij wijze van spreken thuis kunt laten. Spotify in de F-Type werkt zelfstandig en is te gebruiken in het Touch Pro infotainmentsysteem van de sportwagen. Daarnaast kun je met de Spotify Connect-functie muziek naadloos door laten spelen vanaf je smartphone in de auto zodra je instapt.

De Jaguar F-Type komt standaard met een Meridian audiosysteem van 380 W met tien speakers en twee subwoofers. Optioneel is het Meridian audiosysteem van 770 W.

Om Spotify online met een werkende internetverbinding te gebruiken is wel een micro-SIM-kaart in de auto of een wifi-verbinding nodig.