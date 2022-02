Nieuwe James Bond online kijken? Zo duur is het

No Time To Die gemist in de bioscoop? Geen probleem. De nieuwe James Bond is nu te zien op Amazon Prime, maar duur is het wel.

We zijn gewend om maandelijks te betalen voor een streamingdienst, om vervolgens toegang te hebben tot duizenden films en series. Een enkele film huren of kopen voelt nogal ouderwets. Het kan nog steeds. Bijvoorbeeld om exclusief toegang te krijgen tot een film die niet zo oud is. Amazon Prime en No Time To Die is ook zo’n geval. En je moet er relatief diep voor in de buidel tasten.

De nieuwe James Bond is nu te streamen op Amazon Prime voor abonnees. Maar je moet naast je gewone abonnement ook nog een bedrag erbovenop betalen om toegang te krijgen tot de titel. De film kost je € 16,99. Wauw, dat is duur. Let wel, het gaat hier om een aanschaf en geen eenmalige kijkbeurt. Je kunt No Time To Die dus nog 100, 200 of 1.000 keer kijken als je daar zin in hebt. Ik zou niet weten waarom. Maar het kan.

No Time To Die verscheen na meerdere keren uitstel in 2021 in de bioscoop. De film heeft een rating van 7,4 op IMDb. De nieuwe James Bond duurt 2 uur en 44 minuten. Op Amazon Prime is de nieuwe James Bond te kijken met acht verschillende ondertitels en zeven verschillende opties voor de audio.