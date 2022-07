Nieuwe Las Vegas Boring Company tunnel officieel geopend

Er is een nieuw station toegevoegd aan de The Boring Company tunnel in Las Vegas.

De tunnel van The Boring Company die onder Las Vegas doorloopt bestaat al een tijdje. Er is nu echter weer een nieuwe station toegevoegd aan de route. Dat maakt het navigeren door de Amerikaanse gokstad nog makkelijker.

Het station is te vinden bij het Las Vegas Convention Center. Hier blijft het niet bij. De ambitie is om het netwerk van Las Vegas van The Boring Company uit te breiden naar uiteindelijk 55 stops. Daarmee begint het al aardig te lijken op een traditionele metro!

In 2019 begon The Boring Company van Elon Musk met de bouw van de tunnel in de gokstad in Nevada. Het leek toen nog een bizar idee, maar inmiddels kijken ze er in Vegas niet meer gek van op. Musk bedacht deze constructie om snel reizen in een stad mogelijk te maken terwijl je niet in een vervelende file hoeft te staan.

Sinds april 2022 is het mogelijk om gebruik te maken van de tunnel in Las Vegas. Het netwerk kan zo’n 575 mensen per uur vervoeren. Als alles eenmaal draait naar behoren is het de bedoeling dat er duizenden personen per uur door de tunnel vervoerd kunnen worden. (via Engadget)