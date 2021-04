Nieuwe lifehack maakt zoeken op Google veel makkelijker! - Apparata

Als eenmaal aan deze lifehack gewend bent, wil je niet anders meer met Google zoeken.

De meest bezochte webpagina ter wereld is Google Search. Elke dag zitten we er meerdere keren per dag op, ook jij ongetwijfeld. Google heeft nu een nieuwe lifehack uitgebracht dat zoeken op de zoekmachine echt zoveel makkelijker maakt. Dat het Amerikaanse techbedrijf hier niet eerder op is gekomen…

Google zoeken lifehack

De nieuwe lifehack werkt als volgt. Als je iets hebt ingetikt op Google Zoeken en je op de resultaten pagina begeeft, dan kun je nu voortaan heel makkelijk terug naar de zoekbalk. Je hoeft niet langer omhoog te scrollen of met je muis in de zoekbalk te klikken om weer een nieuw resultaat te zoeken. Nee, dat is nu echt verleden tijd. Het enige dat je hoeft te doen is klikken op / op je toetsenbord. Je komt dan direct weer terecht in de zoekbalk en kunt beginnen met tikken. Geen andere actie is nodig, handig!

Het is een nieuwe snelkoppeling waar je heel snel en gemakkelijk aan gaat wennen. Dus verspil niet langer tijd als je meerdere zoekacties raadpleegt via Google. Gebruik de / lifehack en maak het zoeken op Google zoveel makkelijker. Veel plezier en, graag gedaan natuurlijk.