Nieuwe Lord of The Rings-serie komt eraan

Amazon Prime: Sauron

En dat weten we omdat er onder andere een eerste poster is gepubliceerd van de nieuwe Lord of The Rings-serie, waarin je de slechterik kan zien.

De films waren een succes van jewelste. De spin-offs waren redelijk. Nu komt Amazon binnenkort met een serie, genaamd The Rings of Power. Om ons lekker te maken hebben ze de eerste beelden gepubliceerd.

Lord of The Rings-serie

Amazon neemt er even de tijd en steekt er enorm veel geld in. Volgens analisten steekt het bedrijf 1 miljard dollar in de serie. Dit is serieus geld en we mogen dus veel verwachten van de serie. De serie is ‘bijna’ af en dan komt Amazon Prime met posters om ons de eerste beelden te laten zien. Er zijn maar liefst 23 posters vrijgegeven met daarop allerlei personages. Waaronder de slechterik: Sauron. De serie speelt zich af voor de andere films. De Second Age of Middle- Earth heet deze periode. In deze tijd worden de legendarische ringen gesmeed en komt Sauron aan de macht.

Sauron is de grote vijand. Mensen, dwergen en elven nemen het tegen hem op. De uitkomst van de strijd is al bekend geworden in de andere films, maar fans zijn heel enthousiast en kunnen niet wachten. Het zal ook geen korte serie zijn, Amazon heeft namelijk toegelegd op een productierun van een vijf (!) seizoenen.

Beelden

Amazon Prime heeft 23 posters online gezet. Het meest opmerkelijke personage is (vermoedelijk) Sauron. Alle posters zijn omgegeven door mysterie, zoals altijd bij deze serie. Je ziet geen gezichten, alleen maar een deel van het lichaam.

We moeten nog wel een tijdje wachten voordat we de serie kunnen gaan bekijken. Op 2 september 2022 zal de serie online worden gezet op Amazon Prime.