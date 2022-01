Nieuwe Louis Vuitton smartwatch doet alles goed

Voor in het hogere segment weet de nieuwe Louis Vuitton smartwatch zichzelf goed neer te zetten.

De meeste smartwatches zijn als een verlengstuk van je smartphone. Als je flink in de slappe was zit, wil je dan een Apple Watch of Galaxy Watch om je pols dragen? Misschien geef je dan de voorkeur aan een traditioneel horloge van bijvoorbeeld Rolex of Patek Philippe. Ben je toch een liefhebber van tech dan bestaat er alsnog een mogelijkheid. Een smartwatch van het modemerk Louis Vuitton bijvoorbeeld.

Het is een slim horloge, verbonden aan het luxemerk en dus prima in de mode. Het Franse bedrijf zit al jaren in het wereldje van smartwatches, maar pakt nu een doorbraak met de nieuwe Tambour Horizon Light It Up. Het is het eerste smartwatch van Louis Vuitton dat niet met Google WearOS komt.

Louis Vuitton smartwatch

De Tambour Horizon Light It Up is gemaakt van geborsteld staal en heeft een 1.2-inch groot display. Het bandje is onmiskenbaar Louis Vuitton. Mede dankzij de 24 ingebouwde LED-jes oogt het horloge groot om de pols. Onder de kap zit een Qualcomm Snapdragon Wear 4100 platform processor.

Door het gebrek aan Google WearOS is de toepassing van deze smartwatch wel wat anders. Je hebt bijvoorbeeld niet de Play Store om apps uit te kiezen. Louis Vuitton heeft nog niet bekendgemaakt wat de naam is van de software waar deze smartwatch op draait.

De nieuwe Louis Vuitton Tambour Horizon Light It Up komt in meerdere uitvoeringen op de markt. Het horloge is compatibel met iOS als Android en prijzen beginnen bij zo’n 3.000 euro.