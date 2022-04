Nieuwe luchtvaartmaatschappij dat alleen voor influencers is

Het kan altijd gekker: er is nu een nieuwe luchtvaartmaatschappij dat opgericht is om enkel en alleen influencers te vervoeren.

Influencers zijn er in alle soorten en maten. De meest populaire vloggers verdienen tientallen miljoenen euro’s per jaar. Ook in Nederland zijn die te vinden, denk aan Enzo Knol. Een bedrijf speelt hier handig op in door een luchtvaartmaatschappij op te richten voor influencers.

Luchtvaartmaatschappij voor influencers

Voor iedereen die zijn TikTok- of Instagram-volging naar Coachella wil brengen maar nog geen rit heeft gevonden, heeft een bedrijf een oplossing bedacht. Willa Air is een nieuwe luchtvaartmaatschappij die alleen op influencers is gericht, en de eerste stop is Coachella

Het jonge bedrijf is een Fintech-startup die zich richt op freelancers. Velen van hen zijn makers van sociale media, zoals gemeld door CNBC. Zij verdienen hun geld gemakkelijk door sociale inhoud of geld te ontvangen van merken en sponsors. Het bedrijf lanceert nu “’s werelds eerste influencer luchtvaartmaatschappij’, zij het op zeer kleine schaal. In 2021 haalde het bedrijf $ 18 miljoen op in Serie A-financiering en meldde dat het een wachtlijst had van meer dan 150.000 freelancers.

Bestemming

Coachella is een groot feest waar alle influencers aanwezig willen zijn. Om te beginnen is de inaugurele vlucht van een uur naar Coachella gratis voor 12 influencers die zich online kunnen aanmelden om te vertrekken vanuit de exclusieve lounge in Venice Beach, Californië nadat ze elkaar hebben ontmoet in de pre-flight champagnebar.

Aron Levin, mede-oprichter en chief marketing officer bij Willa heeft een persbericht uitgegeven waarin staat: “we hebben Willa Air gelanceerd om supersnel en gemakkelijk reizen te bieden aan de makers van inhoud die naar evenementen in de VS vertrekken.” Levin voegde toe: “Willa is opgericht met de missie om makers te helpen, en snel, naadloos reizen is een van de vele manieren waarop we ons publiek ondersteunen.”