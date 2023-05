Nieuwe maatregel: betalen om je Netflix-account te delen

Netflix: de bekende streamingdienst waar veel films en series op te zien zijn. Wereldwijd wordt er gebruik van gemaakt. Jarenlang heeft Netflix gedoogd dat er meerdere gebruikers op één account konden kijken. Maar daar komt nu verandering in.

Aankondiging naar Nederlandse gebruikers

Op dinsdag 23 mei 2023 is er een mail gestuurd naar Nederlandse Netflix gebruikers met de aankondiging dat er een nieuwe maatregel wordt ingevoerd. Er werd lang gedoogd dat inloggegevens van accounts werden gedeeld met andere huishoudens. Zo konden mensen de kosten delen of gratis gebruik maken van Netflix. Maar daar wil Netflix nu een einde aan maken.

Van alle Netflix-gebruikers deelt ruim een derde de inloggegevens met anderen. Met het nieuwe beleid hoopt Netflix dat er uiteindelijk een deel van deze kijkers ook maandelijks gaat betalen.

De nieuwe maatregel van Netflix

Netflix verwacht eerst een daling te zien in het aantal abonnees. Na een tijd is de verwachting dat het aantal abonnees juist stijgt omdat gebruikers een eigen account zullen afsluiten. Blijf jij nog steeds je account delen met iemand die ook regelmatig kijkt? Dan zal je €3,99 extra per maand gaan betalen. Je ‘koopt’ dan een plek voor een extra lid op jouw account.

Maar hoe kunnen ze dit dan controleren? Met behulp van IP-nummers en ID-adressen worden alle accounts gecheckt. Als ze zien dat er structureel op een ander adres gebruik wordt gemaakt van het account, wordt dat adres geblokkeerd. Je zult dan een melding krijgen om extra te betalen of je kunt er natuurlijk voor zorgen dat er niet meer gekeken wordt op het tweede adres. Je kunt dan vervolgens weer verder kijken op jouw Netflix-account.

Liever een account aanmaken op een andere streamingdienst, zoals HBO Max?

Toepassing in steeds meer landen

Niet alleen in Nederland wordt deze maatregel doorgevoerd. Ook in Spanje is dit vanaf februari van kracht gegaan. Eerder werd er al een proef gedaan in onder andere Canada en Latijns-Amerika. Netflix is van plan om dit in meerdere landen door te voeren.

Ben je op zoek naar een nieuwe serie op Netflix?