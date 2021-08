Nieuwe Mac Mini kopen? Wacht daar nog even mee!

Als je in de markt bent voor een nieuwe Mac Mini dan loont het om nog even geduld te hebben met je aankoop.

Of je nu een iPhone, Mac of iPad zoekt. Apple heeft genoeg mooie producten in het gamma. Maar een nadeel van Apple is dat het bedrijf soms tergend langzaam is in het update van het portfolio. Neem nu de Mac Mini, die nog steeds hetzelfde design heeft dat al vele jaren meegaat. Daarnaast heeft Apple nog steeds een reeks Intel Mini’s in het aanbod, terwijl de M1 de betere keuze is.

Oftewel, nu is het gewoonweg niet aantrekkelijk om een nieuwe Mac Mini te kopen. In dat kader hebben we goed nieuws voor je. Want volgens Mark Gurman van Bloomberg is er een kersverse generatie in ontwikkeling en binnen enkele maanden kunnen we al een concreet product verwachten. De vermoedelijke naam is M1X Mac Mini voor dit product.

Deze computer krijgt de nieuwe nog te onthullen M1X chip mee. Daarnaast kun je een update verwachten met betrekking tot de poorten en het uiterlijk van de Mac Mini. Kortom, die paar maanden geduld kun je vast wel opbrengen. En dan krijg je een gloednieuwe computer die er weer even tegenaan kan in plaats van dat bejaarde model van nu. (via Macrumors)