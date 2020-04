Nieuwe MacBook Air is niet voor gamers

Vergis je niet in de specificaties van de laptop.





Apple heeft recent een nieuwe MacBook Air gepresenteerd. De specificaties lijken dik in orde. Zou je op deze MacBook zelfs kunnen gamen? Hou jezelf niet voor de gek. Tenzij je een externe videokaart aansluit, is de Air een draak van een laptop om games op te draaien.

Optioneel kun je voor de 1,2‑GHz quad‑core Intel Core i7-processor van de 10e generatie gaan met Turbo Boost tot 3,8 GHz. Kies vervolgens voor 16 GB 3733‑MHz LPDDR4X-geheugen en je hebt een dijk van een laptop. Helaas is de videokaart niet uit te breiden. Je moet het doen met de Intel Iris Plus Graphics. En zo zit je met een laptop van 1.829 euro met een relatief zwakke videokaart.

Voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden en het bewerken van een video is de nieuwe MacBook Air uitermate geschikt. De gebruiker die af en toe games speelt (naast Mac, bijvoorbeeld via Windows met Boot Camp), doet er goed aan om te wachten op de nieuwe MacBook Pro. De verwachting is dat deze over een maandje gepresenteerd gaat worden. Check de video van Max Tech hieronder om te begrijpen waarom de MacBook Air niet geschikt is voor gamers.