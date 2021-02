Nieuwe MacBook Pro krijgt weer fatsoenlijke poorten - Apparata

Apple lijkt het minimalistische gedoe overboord te gooien en kiest weer voor een MacBook Pro met poorten.

Adapter hier, adapter daar. De afgelopen jaren is Apple behoorlijk voor aap gezet met de strategie die ze hanteren. Toch lijkt ook de Amerikaanse techgigant naar kritiek te luisteren. Zo keerde het merk terug met het nieuwe, oude, toetsenbord. Met de nieuwe MacBook Pro lijkt het merk opnieuw terug te grijpen op het verleden.

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo komt het techbedrijf in de tweede helft van 2021 met twee varianten van een MacBook Pro. De SD-kaart ingang zou weer terugkeren, net als een HDMI-poort. De laatste jaren kreeg Apple veel kritiek te horen, vooral vanuit professionele hoek. Voor mensen die video’s of foto’s bewerken en muziek maken is een SD-kaart ingang meer dan welkom. En als Pro-gebruiker is een tweede scherm aansluiten wel zo handig. De HDMI-poort weghalen kun je wat dat betreft ook wel bestempelen als fout van Apple.

Soms is nieuwe innovatie bedenken niet eens een doorslaggevende factor om klanten (terug) te krijgen. Het terugbrengen van geliefde aspecten van vorige producten is ook een manier. Apple lijkt dit te gaan doen met de nieuwe MacBook Pro, die uiteraard met de M1 chipset van het bedrijf komt. Als we de geruchten mogen geloven horen we meer richting de tweede helft van dit jaar! (via Macrumors)