Nieuwe MacBooks met verbeterd toetsenbord volgen binnenkort

Eindelijk!





In november 2019 kwam Apple met een opmerkelijke zet. Eindelijk gaf het Amerikaanse techbedrijf toe dat het vlindertoetsenbord waardeloos was. Voor de introductie van de 16-inch MacBook Pro presenteerde het merk een nieuw toetsenbord. Het mechanisme lijkt sterk op de techniek van de vroegere MacBooks uit het tijdperk vòòr het vlindertoetsenbord.

Het huidige gamma van de MacBooks bestaat vooralsnog uit laptops met het vlindertoetsenbord. De vraag is wanneer Apple nieuwe MacBooks introduceert met het nieuwe toetsenbord. Daar is nu nieuws over te melden. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo zijn de nieuwe laptops onderweg.

De analist stelt dat nieuwe varianten van de MacBook Pro en MacBook Air in het tweede kwartaal van 2020 gepresenteerd gaan worden. Naast technische vernieuwingen, krijgen ze ook het nieuwe toetsenbord.

Of Apple deze laptops gaat aankondigen middels een fysiek event is niet bekend. Gezien het coronavirus is de kans groot dat het bij een update voor de Apple Store blijft, of desnoods een digitale presentatie. (via Macumors)