Nieuwe Magic Mouse en Keyboard passen perfect bij je Mac Studio

Bijpassende nieuwe accessoires van Apple. Met de vernieuwde Magic Mouse, Keyboard en meer heb je alles in huis voor bij je Mac Studio.

De iPhone 13 was niet het enige die een nieuwe kleurtje kreeg. De high-end smartphone van Apple is vanaf morgen in het groen te bestellen. Apple had echter ook nieuws voor de Magic Mouse, de Magic Keyboard en de Magic Trackpad. Allemaal zijn ze verkrijgbaar in een nieuwe kleurencombi.

Daarmee neemt Apple afscheid van het traditionele wit en kiest het Amerikaanse techbedrijf voor een zwart-zilveren combi. Zowel de Magic Keyboard met Touch ID, de Magic Trackpad en de Magic Mouse zijn in deze nieuwe kleurencombinatie verkrijgbaar. Apple heeft aan de producten zelf niets gewijzigd. Het zijn enkel en alleen de kleuren die nieuw zijn.

Dat komt het techbedrijf ook op kritiek te staan. Met name in het geval van de Magic Mouse. Hoe vaak zie jij deze muis in combinatie met een iMac of MacBook? Niet zo vaak, want mensen lopen er niet zo warm voor. Naast het opvallende (volgens sommigen totaal niet ergonomische) design is het opladen van de muis ook onhandig. Je moet de muis daarvoor omdraaien om de kabel erin te prikken. In de tussentijd is de draadloze muis onbruikbaar. Al sinds de release van de muis is hier zware kritiek op. Met de toevoeging van de nieuwe kleurencombinatie doet Apple net of die kritiek aan dovemansoren is gericht. In elk geval voor nu.

De Magic Mouse kost 109 euro. Het Magic Keyboard is verkrijgbaar voor 205 euro en de Magic Trackpad kost 155 euro.