Nieuwe MiniLED Apple iPad Pro kopen? Heb vooral geduld - Apparata

De gloednieuwe Apple iPad Pro met MiniLED-display en M1-processor is nog niet uit of er is al vertraging van maanden. Wacht nog maar even!

Apple kondigde recentelijk een indrukwekkend stukje technologie in de vorm van de M1 Mini-LED iPad Pro aan. Velen zullen de tablet dan ook graag in handen krijgen, maar zij zullen voorlopig nog even geduld moeten hebben. Hoewel pre-orders al begonnen zijn en de gadget halverwege mei uit zou moeten komen, lijkt er een gigantische vertraging aan te komen.

Apple iPad Pro loopt vertraging op

Volgens MacRumors gaat het nog wel even duren voordat klanten daadwerkelijk een nieuwe iPad Pro in handen hebben. Er is een flinke vertraging voor nieuwe MiniLED Apple iPad Pro’s van 12,9-inch, tenminste in de Verenigde Staten. We schreven al eerder dat er productieproblemen zouden zijn en dat lijkt inderdaad effect te hebben op de beschikbaarheid van de tablets.

De 12,9-inch iPad Pro met MiniLED zou tot halverwege juli vertraging hebben, zo schrijft het medium. De kleine 11-inch iPad Pro met normaal LCD-display kampt met hooguit enkele weken vertraging. Het is niet bekend of er in de Benelux ook bevoorradingsproblemen zijn. Maar als het thuisland van Apple al met tekorten kampt…

De productieproblemen hebben waarschijnlijk te maken met het wereldwijde chiptekort. Apple krijgt momenteel niet genoeg chips, displays en andere basis-componenten aangeleverd om voldoende iPad’s te maken. Het is daarnaast nog maar de vraag of de vertraging na de eerste iPad Pro-lading opgelost is. Het chiptekort gaat immers nog een hele poos duren.

Lees ook: Het is ongekend duur om nieuwe Apple iPad Pro te repareren