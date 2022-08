Het Nederlandse Fietsenmerk Gazelle is opgericht in 1892. Ze staan niet alleen maar bekend om hun goede fietsen, maar ook auto’s, brom- en motorfietsen zijn door dit merk geproduceerd.

Gazelle streeft ernaar om 300.000 fietsen per jaar te produceren vol passie, kwaliteit en luxe. Hiermee is Gazelle de marktleider in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten als het gaat om fietsproducenten.

In dit artikel lees je meer over het merk Gazelle en de nieuwe modellen die Gazelle uitbrengt op de markt.

Meer over het fietsenmerk Gazelle

Gazelle maakt naast de bekende merken als Batavus fietsen en Sparta fietsen, ook merken als Koga en Loekie. Het assortiment loopt uiteen van ‘normale’ fietsen tot elektrische fietsen en speed pedelecs. Voor elke gebruiker is er een passende fiets te vinden. De fietsen die worden gemaakt zijn licht, kwalitatief hoogstaand en comfortabel in gebruik.

Nieuwe modellen van Gazelle

Gedurende het gehele jaar brengt Gazelle verschillende modellen uit. Lees hieronder meer over de nieuwe modellen van Gazelle.

Gazelle Grenoble C380 HMB 2022

Het nieuwe model van Gazelle – de Gazelle Genoble C380 HMB 2022– is een populaire elektrische fiets die met alle gemakken is voorzien. Zo zit er op dit nieuwe model een krachtige middenmotor van Bosch Performance. Het standaard model wordt geleverd met een 400 Wh accu. Het is mogelijk om deze accu te upgraden, zodat je meer kilometers achter elkaar kan maken.

Kenmerkend voor dit nieuwe model is de innovatieve krachtoverbrenging. Deze krachtoverbrenging vindt plaats in het frame. Je kan eenvoudig met het rechter handvat vloeiend overgaan naar de juiste trapondersteuning. Dit gebeurt geheel traploos. Ideaal voor als je als eerste weg wilt bij het stoplicht.

Wist je dat je ook een elektrische fiets kan lezen? Lees hier meer over een elektrische fiets leasen.

Gazelle Orange C7 Plus – 2022

In het jaar 2022 heeft Gazelle ook een nieuw model uitgebracht onder de categorie stadsfietsen: de Gazelle Orange C7 Plus 2022. Ondanks dat de naam je doet denken dat dit model in het oranje te verkrijgen is, is dit niet juist. Je kan deze nieuwe variant in de kleuren grijs, blauw en olijfgroenmodel bestellen.

Dit nieuwe model van Gazelle is ideaal om je dagelijkse boodschappen mee te doen of een langere tocht te maken in de natuur. Kenmerkend aan deze stadsfiets is de uitstekende afmontage. Zo zijn de kabels volledig geïntegreerd en is er gedacht aan een dichte kettingkast, jasbeschermers en spatborden.

Ben je benieuwd naar één van de nieuwe modellen van Gazelle of wil je een ander model uitproberen? Een echt goede keuze voor een fiets, is niet zomaar gemaakt. Je kan bij Fietsvoordeelshop.nl eenvoudig en geheel vrijblijvend een proefrit maken bij één van de fysieke winkels bij jou in de buurt!