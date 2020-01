Nieuwe naam opvolger Samsung Galaxy Fold opgedoken

Deze hebben we nog niet eerder gehoord.





Dat de opvolger van de Samsung Galaxy Fold geen Galaxy Fold 2 gaat heten lijkt nu echt duidelijk te worden. Een eerder gerucht van Koreaanse komaf gaf de suggestie dat de nieuwe vouwbare smartphone zou gaan luisteren naar Galaxy Bloom. Er is nu echter een nieuwe naam opgedoken van een totaal andere bron.

De doorgaans betrouwbare en bekende Twitter-gebruiker Ice Universe heeft bekendgemaakt dat de opvolger van de Galaxy Fold niet Galaxy Bloom, maar Galaxy Z Flip gaat heten. Een totaal andere benaming. Dit nieuwtje is is zonder enige vorm van bewijs naar buiten gebracht, dus neem het nieuws vooral met een korreltje zout.

De verwachting is dat Samsung de opvolger van de Galaxy Fold óf op het Galaxy Unpacked event gaat presenteren, of de smartphone bewaart voor het Mobile World Congress in Barcelona. Hoe dan ook: alles wijst erop dat we in februari de opvolger van de Galaxy Fold gaan zien. Hoe het ding ook gaat heten.