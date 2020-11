Nieuwe naam voor The Mandalorian genoemd - Apparata

Er is een nieuwe naam voor de cast van The Mandalorian genoemd. Welke acteurs en actrices maken mogelijk een opwachting?

Deze weken zijn voor Star Wars fans weer weken van hoogtepunten. Het tweede seizoen van The Mandalorian is momenteel te zien op Disney+. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen verscheen op 30 oktober. Het tweede seizoen bestaat uit acht afleveringen en de laatste is te zien op 18 december.

Terwijl het tweede seizoen van de populaire tv-serie volop bezig is, is er nu al nieuws te melden over het derde seizoen van de show. Volgens een bericht van Empire Online is Disney van plan de productie voor het derde seizoen van The Mandalorian spoedig op te starten. Daarmee zijn ook nieuwe namen naar buiten gekomen met betrekking tot de cast van de serie.

Zo valt de naam Sophie Thatcher. Het is niet bekend of ze daadwerkelijk voor deze serie gecast gaat worden, maar duidelijk lijkt wel dat ze betrokken zal zijn bij een Star Wars project. De Amerikaanse actrice speelde twee afleveringen in 2016 in The Exorcist. Tegenwoordig is ze een stuk bekender. Zo kun je haar onder meer kennen van Chicago Med en When the Streetlights Go On. Daarnaast had ze een rol te pakken in de film The Tomorrow Man. De productie van het derde seizoen van The Mandalorian gaat naar verwachting eind dit jaar van start.