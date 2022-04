Nieuwe Need for Speed gooit het over een totaal andere boeg

De nieuwe Need for Speed die mogelijk nog dit jaar verschijnt is iets anders dan we tot nu toe hebben gezien.

Wie de geschiedenis van Need for Speed een beetje kent weet dat de franchise niet bang is om iets anders te proberen. Underground was bijvoorbeeld revolutionair in vergelijking met de eerdere delen van de games. Uiteindelijk groeide dit uit tot het meest favoriete deel en later kwam de succesvolle opvolger Underground 2. Een Underground 3 durfde Need for Speed nooit aan, helaas.

Ook met de nieuwe NFS die dit jaar mogelijk verschijnt gooit ontwikkelaar Criterion het over een andere boeg. Dat zegt gamejournalist Jeff Grubb. Volgens hem kiest NFS voor een andere benadering in het nieuwste deel. Hij spreekt over een game met fotorealisme, gecombineerd met anime elementen. Klinkt apart. Geen idee hoe gek of hoe goed dit gaat aanvoelen in de praktijk.

Ook zegt hij dat de game zich afpeelt in een fictieve stad gebaseerd op Chicago. Deze stad zou Lake Shore City gaan heten. Gezien deze hardkennige geruchten lijkt een aankondiging niet ver meer van ons verwijderd te zijn. Helemaal als deze nieuwe Need for Speed nog dit jaar moet verschijnen.

In 2021 heeft de franchise een jaartje rust genomen zonder release. De laatste titel is Need for Speed: Heat waar we ook een review van hebben geschreven. (via VGC)