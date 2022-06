Nieuwe Netflix film brengt Marvel en Stranger Things bij elkaar

Netflix brengt het beste van Marvel samen met het beste van Stranger Things en kondigt de sci fi film The Electric State aan.

Netflix heeft op dit moment ontzettend veel succes met Stranger Things 4. Aanstaande vrijdag komt het tweede deel in twee afleveringen online. Hoofdrolspeelster Millie Bobby Brown, die de rol van Eleven speelt in die serie, is nu door Netflix gestrikt voor een nieuwe film: The Electric State.

Marvel Universe

Uiteraard wil de streamingdienst de kans op succes zo groot mogelijk maken, dus voor de regie heeft Netflix de Russo Brothers ingehuurd. Die kun je kennen van hun werk voor de Marvel Cinematic Universe films Captain America: Winter Soldier en Civil War, Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame. Zo combineert Netflix het beste van Marvel en het beste van Stranger Things.

Netflix maakt bekend dat de broers en Millie gaan samenwerken aan The Electric State. Een geïllustreerde roman uit 2020 van Tales from the loop auteur Simon Stålenhag.

Een tiener, een robot én een zwerver

De film speelt zich af in een retro-futuristisch verleden. Dat wil zeggen een alternatieve versie van het jaar 1997. Millie Bobby Brown speelt een verweesde tiener die samen met een mysterieuze robot en een excentrieke zwerver op zoek gaat naar haar jongere broer in het westen van de Verenigde Staten.

The Hollywood Reporter denkt ook te weten dat er nog een Marvel ster mee gaat doen aan de film. Zij tippen Chris Pratt, die Peter Quill speelt in de Guardians of the Galaxy uit de Marvel franchise. Of hij dan tekent voor de jongere broer of wellicht de zwerver, weten ze dan weer niet te melden.

Een releasedatum noemt Netflix niet, maar de productie zal in dit najaar beginnen.