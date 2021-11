Nieuwe Netflix functie biedt meer duidelijkheid top rankings

Netflix

Netflix komt met een functie dat een duidelijker beeld van de top 10 rankings biedt. En dat is heel handig, want dan weet jij wat je moet gaan kijken!

Dat is zo handig, omdat je zal weten hoe groot die kaskraker nou werkelijk is. Netflix’ s definitie van een succesvolle show was soms niet duidelijk. Het bedrijf komt daarvoor met een oplossing dat transparanter is. De streamingdienst heeft een “Top 10 op Netflix”-website gelanceerd die de hitfilms en tv-programma’s van de dienst toont. Zowel Engels als niet-Engels.

Top rankings Netflix

Je ziet zowel wereldwijde als landspecifieke gegevens, inclusief het totale aantal kijkuren en het aantal weken in de grafiek. Je vindt er ook statistieken aller tijden en de lijst met landen waar een bepaalde titel hoog staat. Met Netflix kun je zelfs lijsten downloaden in Excel- of TSV-indeling als je op zoek bent naar onbewerkte gegevens. Of veel mensen dat gaan doen, dat is de vraag.

Maar goed, de eerste resultaten bieden niet al te veel verrassingen. De ongekend populaire film Red Notice was verreweg de populairste film ter wereld op basis van de gekeken tijd. Dit met 148,7 miljoen kijkuren in de eerste week. Yara was de meest bekeken niet-Engelstalige titel met bijna 18 miljoen views. Het laatste seizoen van Narcos: Mexico stond na twee weken bovenaan de Engelse tv-lijst met ongeveer 50,3 miljoen uur, en het zal je niet verbazen te horen dat Squid Game de niet-Engelse tv domineerde met 42,8 miljoen miljoen uur en negen weken in de top 10.

Site

Het blijft natuurlijk wel een beetje schimmig. Je weet bijvoorbeeld misschien welke shows de meeste kijktijd krijgen, maar je weet niet precies wat er nodig is om een ​​verlenging of vervolg te krijgen. Toch zijn de mogelijke effecten groter geworden. Bezoekers kunnen beter zien of het aantal kijkers van een titel echt overeenkomt met de hype, of welke landen de vraag stimuleren.