Nieuwe Netflix serie Barbarians belooft echt bruut te worden - Apparata

Er is een nieuwe Netflix serie onderweg genaamd Barbarians en het lijkt er eentje te worden die je moet gaan zien.

Zoals Coca-Cola aan de lopende band frisdrank maakt, zo maken ze bij Netflix aan de lopende band nieuwe series. En niet alles is het aangluren waard. Vaak kijk je even de kat uit de boom of een nieuwe film of serie je tijd waard is. Toch zonde om dat uurtje of nog meer weg te gooien aan iets dat complete pulp blijkt te zijn.

In dat kader lijkt de nieuwe Netflix serie Barbarians juist veelbelovend te zijn. De trailer van Netflix heeft zelfs iets weg van de legendarische film Gladiator. Om daarmee vergeleken te worden is toch wel een mooi compliment.

Barbarians speelt zich af in het jaar 9 na Christus. Je krijgt het Romeinse rijk voorgeschoteld die in die tijd het vaak aan de stok kregen met de Germanen. De Netflix serie belooft een spektakel te worden met veel actie, drama en epische beelden.

Kortom: dit maakt nieuwsgierig! Je moet nog even geduld hebben. Barbarians verschijnt 23 oktober op Netflix. Je kunt de teaser trailer kijken om een voorproefje te krijgen. En zeg nu zelf, dat ziet er niet verkeerd uit toch?