Nieuwe Netflix-serie onder vuur nog voor het te zien is

Er zouden schandalige zaken hebben plaatsgevonden op de set van een Deense Netflix-serie. De Amerikaanse streamingdienst staat in het hemd.

In hoeverre mag je dingen doen om een serie of film echt te laten lijken? Er zijn altijd grenzen aan wat er wel en niet mogelijk is. De hele discussie kwam dit jaar nog op gang naar aanleiding van het tragische incident op een filmset waarbij acteur Alec Baldwin de dood van een cameravrouw op zijn geweten zou hebben. Dit keer komt de discussie weer naar boven, met een nieuw incident.

Het gaat hier om een nieuwe Netflix-serie, geproduceerd door de Deense regisseur Nicolas Winding Refn. Op de Deense productie zou een varken zijn geslacht voor een bepaalde scène. Dat heeft een klokkenluider bekendgemaakt tegenover persbureau PETA. De politie zou inmiddels betrokken zijn bij de zaak. Ook de Deense dierenbescherming bemoeit zich ermee.

Netflix heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Mocht de statement van de klokkenluider kloppen dan kan de Netflix-productie in de problemen komen. Zomaar een dier doden voor entertainment is mogelijk illegaal. Gezien de reputatie van Netflix gaat dit hele gebeuren nog een staartje krijgen. Onduidelijk is in hoeverre deze nieuwe Deense serie al opgenomen was en wat de gevolgen gaan zijn als het inderdaad waar is.