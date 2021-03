Nieuwe Nintendo Switch heeft gave upgrades - Apparata

De nieuwe Nintendo Switch krijgt een grote upgrade en komt dit jaar. Lees hier wat de nieuwe features zijn.

De Nintendo Switch heeft in 2020 veel verkooprecords verbroken. Het versloeg zelfs de Playstation 5, maar die was niet heel het jaar op de markt. Dus dit jaar krijgt de Switch veel concurrentie en om weer de topper van 2021 te worden moeten ze vernieuwen.

OLED- scherm

Volgens de nieuwssite Bloomberg komt Nintendo met een nieuw model dat een groter OLED- scherm heeft. Bronnen geven aan dat Samsung, die de schermen voor de Nintendo Switch maakt, in juni al stijve 7- inch 720p OLED- touchscreens voor het nieuwe apparaat gaat produceren. Het zijn ‘stijve’ schermen, in plaats van flexibel zoals schermen op je nieuw iPhone of Samsung smartphone, en daarom is het goedkoper om te maken.

4K

Meerdere anonieme bronnen die bekend zijn met ‘interne zaken’, melden ook dat dit model 4K- resolutie graphics kan uitvoeren. Er zijn echter geen details over de geüpgradede hardware om de resolutie-upgrade van 1080p op bestaande NVIDIA Tegra-aangedreven eenheden te verwerken. Dat is dus nog even afwachten. De huidige Nintendo Switch heeft een 6,2-inch LCD-scherm, terwijl het Switch Lite-scherm 5,5-inch meet. Het nieuwe model wordt dus een slag groter. Het zou ook kunnen dat door dit nieuwe scherm de batterij langer mee kan gaan en kleinere randen heeft.

Geruchten kunnen ook risico’s met zich meebrengen, want als mensen weten dat er nieuw model komt dan wachten ze hierop. Net zoals iedereen op de Playstation 5 zit te wachten en daarom niet zo snel de Playstation 4 kopen. Dat zou ook nu bij de Nintendo Switch kunnen gebeuren, maar als we naar de verkopen kijken is dat (nog) niet het geval. Nintendo ontkende in 2020 de geruchten over een pro-versie van de Switch, maar nu lijkt een 4K variant toch echt te komen. Vermoedelijk zal dit nieuwe model er eind dit jaar zijn, precies voor de feestdagen.