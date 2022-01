Nieuwe OralB iO10 geeft je aanwijzingen voor het poetsen

Net als je vader of moeder vroeger, geeft de nieuwe OralB iO10 aanwijzingen voor de perfecte poetsbeurt.

Elke ochtend en elke avond je tanden poetsen is belangrijk. Maar het is vast niet je favoriete klusje. Best saai. Poetsen en een beetje naar jezelf staren in de spiegel van de badkamer. Of je poetst in de keuken, dat kan natuurlijk ook. OralB fleurt tandenpoetsen een beetje op met de nieuwe i010. Een vlaggenschip tandenborstel vol vernuft.

De slimme tandenborstel geeft je aanwijzingen waar te poetsen en of je juist niet te hard of te zacht drukt. De tandenborstel kent zeven verschillende modi om te poetsen. Voor gevoelige tanden, of als je juist verlangt naar witte tanden. Of als je niet je tanden maar je tong aan het poetsen bent. Het apparaat beschikt over een timer, zodat je niet te kort of te lang poetst. Kortom, met dit ding kun je wel even uit de voeten om alles rustig uit te proberen.

De nieuwe OralB i010 komt in twee kleuren op de markt. Namelijk Cosmic Black en Stardust White. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de tandenborstel moet gaan kosten. Check onderstaande video om alle highlights van de OralB te zien.