Nieuwe PlayStation 5 functie is echt heel handig

Deze nieuwe PlayStation 5 functie brengt de console en smartphone handiger samen. Slechts een geselecteerd groepje mag het testen.

Wij krijgen helaas die kans niet, maar gamers met een PlayStation 5 in Japan en Canada wel. In die landen is Sony met een proef begonnen om een nieuwe feature uit te testen. Namelijk de mogelijkheid om de smartphone en console beter samen te brengen.

De beta die op dit moment wordt getest werkt als volgt. Het is mogelijk om vanaf je PlayStation 5 screenshots en korte clips snel te delen met je smartphone. Dit proces verloopt via de PlayStation app. Vanaf je smartphone heb je vervolgens de vrijheid om deze screenshots of clips te delen. Met je vrienden, of op sociale media. Stel, je maakt een prachtige kill in Call of Duty. Of je maakt een bizar moment mee in Gran Turismo. Delen op sociale media of met je vrienden is nu een rompslomp. Met deze nieuwe PlayStation kan dat juist heel makkelijk.

A limited-release beta enabling PS5 players in Canada and Japan to share their captured screenshots and game clips through PlayStation App is starting to roll out today. For details, check out: https://t.co/afVHXLbJsZ pic.twitter.com/WMVWqHP1GY — PlayStation Canada (@PlayStationCA) October 18, 2021

Met de beta worden de screenshots en korte clips opgeslagen in de cloud. Je krijgt vervolgens twee weken (14 dagen) de tijd om ze met je smartphone via de PlayStation app uit de cloud te halen. Het is nog niet bekend of en wanneer de uiteindelijke versie van deze nieuwe PlayStation 5 functie verschijnt. Maar reken er maar op dat ook jij straks met deze feature aan de slag kunt gaan.