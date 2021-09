Nieuwe PlayStation 5 games en meer info over GTA V?

Sony gaat meer info over nieuwe PlayStation 5 games uit de doeken doen, hopelijk krijgen we ook wat meer te horen over GTA V.

Zet een dikke cirkel om volgende week donderdag in je agenda. Dan organiseert Sony weer een PlayStation Showcase. Dat betekent een livestream op YouTube van een halfuur tot drie kwartier. Ontwikkelaars en studio’s van PlayStation tonen hun nieuwste games. Ook kun je updates met betrekking tot bestaande games verwachten.

Nieuwe PlayStation 5 games

Hoe zit het bijvoorbeeld met Gran Turismo 7? En iets dichter bij huis, de release van GTA V op de PlayStation 5. Die game verschijnt dit najaar, maar er zijn nog genoeg details waar we niks van weten op dit moment. Kortom, Sony kan ons weer genoeg brengen met deze nieuwe PlayStation Showcase.

Je moet wel opblijven om de Showcase live te kunnen kijken op YouTube. De stream begint namelijk donderdag 9 september om 22:00 en is dan uiterlijk zo’n 22:45 afgelopen. Tip van ons als je er wel zin in hebt, maar er niet voor wil opblijven. Kijk de stream lekker de volgende dag op je gemak terug. Het komt namelijk ongetwijfeld voor dat er trailers of onderwerpen voorbijkomen waar je geen interesse in hebt. Dan is het zonde van je tijd om daar naar te gaan zitten kijken. Naast YouTube zal de stream ook live worden uitgezonden op Twitch.