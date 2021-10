Nieuwe privéjet van Honda is deels gemaakt van carbon

Honda heeft een nieuw vliegtuig gepresenteerd onder de naam 2600 Concept. Deze jet kan het echt allemaal.

Ooit in een privéjet gezeten? Het is qua leeftijd van een vliegtuig vaak niet zo heel anders in vergelijking met een passagiersvlucht. Vliegtuigen gaan tientallen jaren mee en zijn flinke investeringen voor maatschappijen. Vandaar dat het soms wat oubollig kan aanvoelen, aan boord van zo’n ding. De nieuwe Honda 2600 Concept is alles behalve dat.

Het is een gloednieuw moderne jet die klaar is voor de toekomst. Zoals de naam al doet vermoeden is het een concept, maar Honda heeft wel de beste bedoelingen dit uiteindelijk op de markt te brengen. De 2600 heeft een kruissnelheid van 450 kts (833 km/u) en kan op een hoogte van meer dan 14.000 meter vliegen. Delen van de vleugel en romp zijn gemaakt van carbon, aangezien dit vooruitstrevend lichtgewicht materiaal is.

Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant, is het een modern aangezicht. Dat is goed vertoeven op een lange vlucht van Amsterdam naar New York. Geen krakende oude lederen stoelen, maar alles gloednieuw.

Het voordeel daarvan is dat dit vliegtuig ook nog eens een stuk zuiniger is in vergelijking met oudere modellen. De Honda 2600 Concept zou 40 procent minder brandstof verbruiken en tot 20 procent minder CO2 uitstoten. Honda gaat nu marktstudies doen om te onderzoeken of er animo is naar de jet. Vervolgens kan er over een eventuele productie worden gesproken.