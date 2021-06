Nieuwe PS5's in aantocht met Ratchet and Clank bundel - Apparata

Er komen weer een lading nieuwe PS5’s beschikbaar. Dat valt op te maken uit de nieuwe Ratchet and Clank bundel.

Vanaf vandaag ligt Ratchet and Clank: Rift Apart in de winkel. Een echte topper voor de PlayStation 5, zo vonden wij in onze Ratchet and Clank: Rift Apart review. Maar terwijl je de game overal kunt kopen, is de PlayStation 5 nog steeds mondjesmaat verkrijgbaar. Er komt echter weer een nieuwe lading naar de winkels toe.

Op het internet circuleren foto’s van een Ratchet and Clank: Rift Apart bundel. Dit bevat de game en de PlayStation 5 console. Het is gebruikelijk dat Sony van PlayStation exclusives bundels maakt. In het verleden had je bijvoorbeeld Gran Turismo Sport en de PlayStation 4 in een bundel. Zo’n bundel duikt nu op met de nieuwe game Ratchet and Clank: Rift Apart.

Op onderstaande foto is de doos te zien. Je ziet Ratchet and Clank: Rift Apart afgebeeld op een PlayStation 5 doos. Naast de game en de console zit er ook één DualSense controller bij. Op het moment van schrijven is de bundel nog niet aangekondigd. Een Nederlandse prijs kunnen we daardoor nog niet melden. Ratchet and Clank: Rift Apart ligt in de winkel met een adviesprijs van 79,99 euro. Als je een beetje vergelijkt kun je de game echter voor een lagere prijs aanschaffen.