Nieuwe Qualcomm vingerafdrukscanner is sneller, groter, beter - Apparata

De nieuwe Qualcomm vingerafdrukscanner maakt je leven een stuk gemakkelijker, want is in ieder opzicht beter, sneller en groter.

Tijdens CES 2021 kondigt Qualcomm de volgende generatie vingerafdrukscanner aan, de 3D Sonic Sensor Gen 2. Het gloednieuwe stukje technologie is in ieder opzicht een stap vooruit vergeleken met de vorige generatie. Maar toch mist er iets als we de aankondiging van 2019 erbij halen?

Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 vingerafdrukscanner

Tijdens de grote elektronicabeurs en in een blogpost kondigt Qualcomm hun nieuwe generatie vingerafdrukscanner aan. De ultrasone scanner is in ieder opzicht een stapje vooruit, zo laat het Amerikaanse bedrijf weten. Zo is het scan-oppervlak 77% groter dan bij Gen 1, kan hij 1.7x zoveel biometrische data oppikken en werkt hij 50% sneller.

In theorie wordt het dus nog een stuk gemakkelijker om in te loggen op je smartphone. Omdat het oppervlak nu 8×8 (64mm²) is, hoef je niet meer te zoeken naar die ‘sweet spot’. De extra hoeveelheid biometrische data moet het inloggen ook nog eens veiliger en betrouwbaarder maken.

Ten minste, als we de technologie ook naar populaire smartphones zien komen. In 2019 kondigde Qualcomm namelijk een nieuwe serie vingerafdrukscanners aan, de 3D Sonic Max. Die had maar liefst 17 keer de oppervlakte vergeleken met de vorige generatie, ofwel 600mm².

Deze gigantische Qualcomm vingerafdrukscanner zag daarentegen nauwelijks aandacht na de onthulling. Wellicht was de nieuwe technologie veel te duur voor fabrikanten?

Met de tweede generatie doet Qualcomm duidelijk een minder groot stapje vooruit, maar verbetert subtiel op de huidige scanners. Naar eigen zeggen komen begin dit jaar de eerste smartphones met de nieuwe Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 vingerafdrukscanner op de markt.