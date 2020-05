Nieuwe Samsung chip draait volledig om cryptocurrency

Samsung beschermt alles cryptocurrency met deze nieuwe beveiligingschip.

Als crypto-liefhebber ben je natuurlijk de hele dag door bezig met traden. Samsung geeft je sinds kort een goede reden om dat op hun smartphones te doen. Het tech-merk lanceert namelijk een speciale second-gen security chip (S3FV9RR). Hiermee is het verhandelen van bijvoorbeeld Bitcoin extra beschermd.

Samsung lanceert cryptocurrency chip

De eerste security chip werd eerder dit jaar gelanceerd en is onder andere in de gloednieuwe Galaxy S20-serie te vinden. Het doel van de toegewijde chip is simpel; de piepkleine chip beschermt tijdens het booten van het toestel, bewaakt gedeeltes van de opslag en beveiligt mobiele transacties.

Onder die mobiele transacties vallen bijvoorbeeld ook cryptocurrency verhandelingen. Samsung: “In een era van mobiliteit en contactloze interacties verwachten we dat apparaten zoals smartphones en tablets goed beveiligd zijn. Dan moet onze persoonlijke data beschermd blijven om dingen als fintech (financiële tech, red.), mobiel bankieren, aandelen verhandelen en cryptocurrency uitwisselen mogelijk te maken.”

Galaxy Note 20

Zoals gezegd, de eerste generatie cryptocurrency-chip is al uit. Samsung kondigt aan dat de tweede generatie van de Secure Element (SE) chip ergens in het derde kwartaal van 2020 uitkomt. Precies op tijd voor de release van de Samsung Galaxy Note 20, zo speculeren we eventjes.

Het is maar de vraag hoezeer de kleine chip invloed heeft op de beveiliging van een smartphone. In de praktijk zou de SE diepere lagen van de software beschermen, waaronder ook de root door middel van een root of trust (RoT). We hebben nog niet gehoord over grote cryptocurrency-roven op een Galaxy S20 dus vooralsnog lijkt het allemaal te werken. Aan de andere kant, Samsung smartphones blijken al 6 jaar inherent kwetsbaar en daar kan deze chip vrij weinig aan doen..