Nieuwe Samsung Galaxy A series moeten concurreren met de iPhone SE

Samsung

Maar kunnen ze dat? Lees hier meer over de toestellen van de Galaxy A series en hoe ze verschillen van hun grootste concurrent de iPhone SE.

De iPhone SE is onlangs aangekondigd. Nu komt Samsung met hun smartphones die moeten concurreren met die van Apple. Dat is een hele klus, want de SE is een goede telefoon voor een mooie prijs.

Samsung Galaxy A series versus iPhone SE

Samsung heeft vandaag de Galaxy A53 5G en A33 5G aangekondigd. Het bedrijf zegt dat de A-series baanbrekende innovaties hebben en dat de prijs voor iedereen toegankelijk is. Allebei de toestellen beschikken over een nieuwe processor, de kenmerkende Galaxy AI-camera en een groot scherm. Ook hebben ze een batterijduur van twee dagen, claimt de fabrikant. Hiernaast zien we een vloeiend en modern design naast de snelle 5G verbinding. De toestellen krijgen continue upgrades van One UI, Android OS en verschillende beveiligingsupdates.

Samsung

De goedkoopste iPhone is gemaakt van glas en aluminium, wat het een premium gevoel geeft. Het glas aan de achterkant is hetzelfde als op iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Deze smartphones zijn echter een stuk duurder. De iPhone SE heeft de bekende A15 Bionic chip en is al te vinden in de andere iPhone’s. Ook bij de SE is er een betere batterijduur, maar het Amerikaanse bedrijf is er niet heel concreet over. Natuurlijk komt het toestel met 5G, iOS 15 en een vernieuwde 12 MP camera.

Apple

Prijzen

De toestellen zijn wat betreft de prestaties gewaagd aan elkaar. Maar hoe zit het met de prijzen? De Galaxy A53 5G is vanaf 1 april verkrijgbaar voor verkoopadviesprijzen van € 449,- met 128 GB of € 509,- met 256 GB. De Galaxy A33 5G is vanaf 22 april verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 369,- en 128 GB.

De iPhone SE begint bij € 529,- met 64 GB. Ook is er een model met meer opslag, namelijk 128 GB. Dit toestel kost je € 579,-. Dan is er ook nog een topmodel voor € 699,- met 256 GB. Wil je dus een iPhone dan moet je net iets meer betalen, aan jou om te bepalen of dat het waard is.