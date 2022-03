Nieuwe Samsung Galaxy Book2 Pro nu te koop

Twee jaar na introductie van de eerste is er nu de nieuwe Samsung Galaxy Book2 Pro. In twee modellen. En dit kost het.

Voor als je nog op zoek bent naar een mobiel werkpaard en het moet hagelnieuw zijn. De Samsung Galaxy Book2 Pro is dan misschien wel interessant voor je. De Zuid-Koreaanse techgigant omschrijft ze als een personal computer. En dat is misschien ook wel de juiste benaming. Het is geen laptop, het is geen tablet. Dit apparaat van Samsung is het allemaal in één.

Ook een nieuwtje. De Galaxy Book2 Pro-serie voldoet aan de secured-core pc-vereisten van Microsoft. Dat betekent in gewone mensentaal dat de producten goed bescherm zijn tegen cyberaanvallen van buitenaf. De Galaxy Book2 Pro is uitgerust met een Intel Core processor van de 12de generatie. Aan boord zit een accu die tot wel 21 uur mee moet gaan op een lading. Opladen verloopt via een USB Type-C snellader.

Je hebt keuze uit de Galaxy Book2 Pro en de Book2 Pro 360. Laatstgenoemde beschikt ook over S Pen functionaliteit. De Book2 Pro is er vanaf € 1.449,- (13” i7 16GB 512GB) en komt in de kleuren Graphite en Silver. Kies je voor de Book2 Pro 360 dan betaal je € 1.549,- (13” i7 16GB 512GB). Deze PC is verkrijgbaar in de kleuren Graphite, Silver en Burgundy.