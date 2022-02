Nieuwe Samsung’s gaan gemaakt worden van uitzonderlijk materiaal

Met nieuwe Samsung’s in aantocht zoals de S22 zal het bedrijf gebruik gaan maken van nieuw materiaal.

Het hoogtepunt is toch wel elk jaar de presentatie van de Galaxy S- line. En met name dan ook het vlaggenschip de S22. Op 9 februari is er weer een event van Samsung, waarbij de telefoons gelanceerd worden. Deze zullen deels gemaakt worden van een nieuw en duurzamer materiaal.

Samsung’s nieuwe telefoons met ander materiaal

Afgelopen zondag zei het bedrijf dat het in zijn allernieuwste apparaten oceaangebonden plastic, gemaakt van afgedankte visnetten, is gaan gebruiken. Je ruimt dus de zee een beetje op en gebruikt gelijk het gevonden materiaal. Samsung zei dat het het materiaal eerst zou opnemen in de producten die het volgende week aankondigt, voordat het het uiteindelijk in zijn hele assortiment gaat gebruiken.

Hierbij benadrukt het bedrijf dat we de neiging hebben om plastic flessen en boodschappentassen te zien als de belangrijkste boosdoeners van oceaanafval. En natuurlijk, die zorgen ook voor afval. Maar microplastics en gedumpte visnetten, daar maken zeebiologen zich het meeste zorgen over. Vistuig dat in de zee wordt gegooid zorgt voor spookvissen, een fenomeen waarbij die gereedschappen het leven in zee blijven vangen en doden. Inclusief bedreigde diersoorten zoals de Hawaiiaanse monniksrob. Met meer dan 640.000 ton aan visnetten die elk jaar worden weggegooid, is het een probleem dat alleen maar erger wordt.

Duurzaam

Steeds meer bedrijven zetten zich in om de oceanen schoner te krijgen voor een beter milieu. Vorig jaar kondigde Microsoft de Ocean Plastic Mouse aan. Net als Microsoft positioneert Samsung het gebruik van oceaangebonden plastic als onderdeel van zijn grotere duurzaamheidsinspanning.

Aanstaande woensdag kan je zien of het gebruikte plastic er anders uitziet dan ‘normaal’ plastic.