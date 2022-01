Nieuwe serie op Netflix is beangstigend goed

Netflix

Er staat een nieuwe serie op Netflix en die is behoorlijk beangstigend, maar ook heel goed. De serie knalt de top tien in!

We worden de laatste tijd best verwend met allerlei goede series op Netflix. Denk aan Undercover of The Witcher. Maar deze nieuwe serie gaat wat betreft de kijkcijfers succesvoller worden. Veel mensen kijken het op het puntje van hun stoel, want het is een spannende serie.

Netflix serie beangstigend

Het is geen horror- serie, maar hangt er wel tegenaan. Bedenk dus goed of je deze serie in de avond gaat kijken. We hebben het hier over Archive 81 en heeft inmiddels een score van 94% op Rotten Tomatoes. Critici zijn enthousiast en aan de buis gekluisterd.

In de serie volg je restauratie-expert Dan Turner, gespeeld door Mamoudou Athie. Hij krijgt een baan aangeboden van een rijke man genaamd Virgil Davenport. Dit personage wordt gespeeld door Martin Donovan. Al snel krijgt hij de taak om een verzameling beschadigde videocassettes uit de jaren negentig te restaureren. Maar Dan kan dit alleen doen in de geïsoleerde compound van Virgil, omdat de banden zo kwetsbaar zijn. Daar gaat het verhaal over, want het blijkt dat de banden beelden bevatten van de maker Melody Pendras en haar onderzoek naar een gevaarlijke sekte. Natuurlijk raakt Dan in de ban van het verhaal en wordt zo geobsedeerd door de beelden dat hij overtuigd is dat hij Melody kan redden. Meer gaan we niet verklappen.

Seizoen

Het hele seizoen staat op Netflix. We hebben het hier over acht afleveringen. Nederlanders zijn lovend over de serie. In ons land staat het dan ook op plek 2 van meest bekeken series van dit moment. Daarmee laat het Undercover (plek 4) en The Witcher (plek 8) achter zich.