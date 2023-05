Nieuwe series op HBO Max in juni 2023

HBO mag dan in de VS een zogenoemde ‘household name’ zijn, voor velen kwam de zender uit het niets ten tonele met de release van Game of Thrones helemaal terug in het grijze verleden genaamd 2011. Sindsdien weten we ook hier in Nederland dat HBO staat voor kwaliteit. Hopelijk vergeten we dat niet wanneer de drie letters van de naam van het streaming platform verdwijnen en het simpelweg ‘Max’ gaat heten.

Omdat HBO is overgenomen door Warner Bros Discovery, vind je meer content op het platform dan je wellicht op het eerste oog gedacht zou hebben. Op HBO Max zie je ook content van Warner Bros., Cartoon Network en Adult Swim. Een Basic HBO Max abonnement heb je al vanaf een schamele € 5,99!

Hieronder volgen drie HBO Max releases voor de maand juni die wij de moeite waard vinden om te checken!

Painting with John seizoen 3

Mis je Bob Ross weleens? Ik ook… Muzikant, acteur en tevens schilder John Lurie is geen Bob Ross, maar toch heeft hij iets dat misschien wel net zo bijzonder is. Tussen het pingelen op zijn gitaar, reflecteren op zijn leven en babbelen met Red Hot Chili Peppers bassist Flea door, vindt hij de tijd om aquarellen te maken.

Ik zal niet zo ver gaan om Lurie een Bob Ross voor de 21e eeuw te noemen, maar iets zegt mij dat millennials zoals ik die te veel tijd hebben gespendeerd met het kijken van Bob Ross reruns op Twitch het wel kunnen waarderen. De nostalgie van op zaterdagochtend voor een crt tv zitten terwijl Bob je vertelt dat alles goed gaat komen is natuurlijk niet te evenaren. Gelukkig is dat ook niet wat John probeert te bereiken.

De productie kwaliteit is top, John zijn mijmeringen zijn grappig en toch quasi diepzinnig en het alles druipt van de authenticiteit. John mag dan niet weten waarom hij een eigen show heeft gekregen, ik vat hem wel. Painting with John seizoen 3 is vanaf 3 juni te zien op HBO Max.

First Five

Een HBO Max originele docu over Finse premier Sanna Marin en vier van haar kabinetleden: Anna-Maja Henriksson (partij voor de zweedse minderheid in Findland), Annika Saarikko (Finse centristen) Li Andersson (Linkse Alliantie) en Maria Ohisalo (Groenen). Een verrassende club van overwegend jonge vrouwen in een wereld gedomineerd door oude mannen.

Logischerwijs ligt de focus van de serie op hoe de vrouwen het bekleden van een machtspositie ervaren, maar er wordt ook een kijkje geworpen op hun privélevens. Ondanks dat Finland een langere traditie van vrouwelijke deelname in de politiek kent dan de rest van Europa, vormt dit kabinet een zogenoemde ‘first’. Het resulteerde ook in Finland naast veel lof op snelle kritiek uit de bekende hoeken. Reken daarbij de Covid-pandemie en de Oekraïne-oorlog bij op en je hebt een boeiend verhaal.

Een interessante docuserie voor een ieder die graag wat meer representatie ziet in de politieke sferen. De eerste drie afleveringen van First Five zullen vanaf 9 juni te zien zijn op HBO Max.

The Idol

Fans van The Weeknd opgelet! De eerste serie met de Canadese rapper in de hoofdrol komt volgende maand naar HBO Max. De serie is nog niet eens uit, maar heeft al meerdere headlines gepakt. Zo nam bijvoorbeeld regisseur Amy Seimetz de benen nadat de serie grondig werd herzien. Het resultaat liegt er blijkbaar niet om. Bij de première tijdens het Cannes Film Festival kreeg de serie een staande ovatie van 5 minuten.

We volgen Jocelyn, gespeeld door Lily-Rose Depp, een pop idool met aspiraties die na haar tour wordt afgezegd een heuse breakdown doormaakt. Uiteraard is er maar één oplossing mogelijk wanneer je het als jonge vrouw dreigt niet te halen in de muziekwereld: De sex-appeal knop gaat naar standje 11 en je papt het aan met iemand die in de nieuwscyclus hangt als een moderne oorlog op Europees grondgebied.

In dit geval betreft het self-help-guru (en daarmee bedoelen we uiteraard cult leider) Tedros, gespeeld door The Weeknd. Een bewuste gooi naar media aandacht of is het toch ware liefde? De trailer laat maar weinig los, maar wat wel duidelijk is dat Reza Fahim en Sam Levinson, die de serie samen met The Weeknd hebben bedacht, een stylish gevoel voor drama hebben. Mocht the Weeknd better kunnen rappen dan acteren, niet getreurd, Lily-Rose heeft al meerdere critici overtuigd.

The Idol is vanaf 5 juni te streamen op HBO Max.

