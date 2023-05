Nieuwe series op Netflix in mei 2023

Netflix is de Vieille Garde van de in Nederland beschikbare streamingdiensten. Sinds de start van Disney+ is veel content van het platform verdwenen, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de enorme toestroom van Netflix originals.

Qua abonnementen is er keuze uit drie opties. Basic (€7,99 per maand) verschaft toegang tot een enkel apparaat en heeft de laagste beeldkwaliteit. Met standaard (€ 11,99 per maand) krijg je de mogelijkheid je account met 1 iemand te delen en is het mogelijk content in HD te streamen. Premium (€15,99 per maand) verschaft toegang tot 4 apparaten met streaming in ultra HD kwaliteit. In dit artikel nemen we alvast een kijkje naar drie nieuwe series die de komende maand op Netflix te zien zijn.

#1 Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Twee seizoenen Bridgerton zijn reeds de revue gepasseerd en op 4 mei komt daar een derde bij. Dit keer een prequel waarin we het verhaal van koningin Charlotte voorgeschoteld krijgen. In deze serie ga je terug in de tijd en krijg je te zien hoe Charlotte, wiens statige aanwezigheid in de vorige twee seizoenen niet te missen was, op de troon is beland. Bridgerton stelt de vraag: wat nou als de Regency-era Britse hofcultuur niet in- en in racistisch was? Met als resultaat een kostuumdrama waar de cast voor eens niet witter is dan een Jan des Bouvrie interieur.

Hoe dat kan stond de serie bijna voorheen geen moment bij stil en dat hoeft, als je het mij vraagt, ook dit seizoen eigenlijk helemaal niet. Dat debat wordt overigens online weldegelijk gevoerd. Brigerton is altijd schaamteloos dramatisch en uiteindelijk heerlijk ‘feel-good’. Als je het mij vraagt, Guilty pleasure materiaal van de bovenste plank.

In het derde seizoen maken we kennis met nieuwe personages zoals Butler Brimsley en zie je de terugkeer van oude bekenden (in de flashbacks uiteraard gespeeld door jongere acteurs) zoals koning George en Lady Danbury. Heb je je altijd afgevraagd wie er nou echt schuilgaat achter die beheerste glimlach en imposante aanwezigheid van koningin Charlotte? Dan mag je Queen Charlotte: A Bridgerton Story niet missen.

#2 XO, Kitty

XO, Kitty is een romantische ‘dramedy’ die plaatsneemt in Korea en de liefdesperikelen van Kitty Covey volgen. Het is een verhaal zo oud als Methusalem: meisje ontmoet jongen online, meisje reist de oceaan over om hem te ontmoeten. Maar wat blijkt? Hij heeft gewoon een vriendin. De schobbejak! En ja, wat doe je dan? Terug gaan nadat je zo veel moeite hebt gedaan is ook een beetje jammer. Des te meer omdat je je in hebt laten schrijven bij de school van de jongen in kwestie. Kitty acht zichzelf behoorlijk wijs als het om de liefde gaat, maar hoe los je dit op? Mocht je willen weten hoe dit alles zich ontvouwt, op 18 mei is het eerste seizoen van de serie te zien op Netflix.

#3 FUBAR

Arnold Schwarzenegger, versleten acteur die ondanks twijfelachtige acteertalenten weigert met pensioen te blijven, speelt Luke, versleten CIA agent die ondanks twijfelachtige spionage talenten weigert om met pensioen te blijven. Wat Arnold doet is dan ook nauwelijks acteren, maar dat hoeft ook niet! Arnold is van zich zelf al top entertainment. Toch stapt hij dit keer met één teen uit zijn comfortzone door voor het eerst een hoofdrol te spelen in een serie. Naast de gangbare vuistgevechten en achtervolgingsscènes is het aan Luke om de relatie met zijn dochter te redden. Dat vergt de nodige inzet, want wat blijkt? Luke is niet de enige in het gezin die zijn werkelijke carrière al jaren verborgen houdt voor de rest.

Monica Barbaro speelt dochter Emma en uiteraard hebben ze “More issues than Sports Illustrated”. Toch hebben ze een verrassend leuke on-screen chemie. Of FUBAR (F-ed Up Beyond All Recognition, een favoriete uitdrukking van menig Amerikaanse WOII militair voor wanneer alles even niet naar wens ging) alleen de titel is van de serie of ook de samenvatting van de meeste recensies weten we op 25 mei.

