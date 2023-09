Nieuwe series op Prime Video in september 2023

Old man Bezos verkoopt al even geen boeken meer vanuit zijn garage. Amazon is ondertussen een e-commerce gigant van ongekend formaat. Maar daar blijft het niet bij! Zo heeft Amazon zich ondertussen ook in de streaming war gemengd met Prime Video.

Prime is in Nederland vooral bekend van de Rings of Power Lord of the Rings serie, die dient als vlaggenschip van de streamingdienst. Maar Prime heeft meer te bieden dan alleen die ene serie. In dit artikel nemen we alvast een kijkje naar streaming content die de komende maand te zien zal zijn.

A Clockwork Orange

Goedendag Chellovecks, zijn jullie klaar voor wat ouderwetse ‘ultra violence?’ Stanley Kubricks A Clockwork Orange is nogal een vreemde film om uit te moeten leggen aan iemand die hem nog nooit heeft gezien. Bizar, gewelddadig en doordrenkt met humor zwarter dan zwart. Denk je daarbij in dat de film niet het product is van onze huidige, wat meer laissez faire samenleving. Twee jaar na A Clockwork Orange kwam rockopera Jesus Christ Superstar uit in de bios en dat bracht al een hoop controverse met zich mee.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek dat bijna tien jaar eerder uitkwam. We zien een dystopisch Engeland door de ogen van Alex (Malcolm McDowell) en zijn bende. Het contrast tussen Alex zijn twee favoriete hobby’s, luisteren naar Beethoven en alles en iedereen klein slaan, vertelt je bijna alles wat je moet weten over de film. Maar niet alles. Want A Clockwork Orange is, in tegenstelling tot wat sommige puriteinen menen, geen artistieke verheerlijking van happy slapping.

Kubrick maakte nooit zomaar een film. Hij wilde altijd een verhaal vertellen, en soms moet je voor de betekenis daarvan net iets dieper kijken dan wat je ziet. Al hoef je bij A Clockwork Orange niet veel dieper te kijken. Er zit al een hint in de titel van de film. Is het juist om mensen die niet kunnen functioneren binnen de samenleving te dwingen om zich aan de regels te houden? Of maken we ze dan tot clockwork oranges, organisch aan de buitenkant, maar van binnen als een machine?

A Clockwork Orange is al sinds begin deze maand te streamen op Prime Video.

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me & Austin Powers in Goldmember

En dan even heel wat anders. Austin Powers, de oneliners uit deze film, waren ooit dagelijkse kost voor menig millennial. De films zijn Mike Myers zijn oneerbiedige eerbetoon aan James Bond in drie delen. Het tweede en derde deel zijn sinds deze maand te streamen op Prime Video. Puberaal, gestileerd en vooral met heel veel kleur, je moet er wel van houden. De humor is ontzettend flauw, en meer dan dat is er niet uit te halen.

Mike Myers speelt zowel de held als de slechterik en heeft ook nog eens geholpen het script te schrijven. Geheim agent Austin Powers is ogenschijnlijk alles wat James Bond ook is, alleen volledig incompetent. Als diepgevroren relict uit de jaren zestig probeert hij zich staande te houden in de nieuwe wereld waarin hij zich bevindt, terwijl hij gelijktijdig ook zijn aartsrivaal Dr. Evil probeert te verslaan. Waarom? Tsja, dat is nu eenmaal wat helden en slechteriken doen.

Heb je even geen zin in een film waarbij je op moet letten of om de zoveelste Marvel film op te zetten? Laat Austin Powers je dan terug nemen naar de jaren zestig zoals men zich dat in de tijd van de millenniumwisseling dacht te herinneren. Om te weten of Austin Powers je kan vermaken, hoef je niet verder te kijken dan de trailer:

Een kolonie Batman films

Deze maand is er ook een goed aantal Batman films te zien op Prime Video. De in het zwart gehulde superheld draait al een tijdje mee. Zeker op papier, maar ook op film. Van de jolige vertolking door Adam West tot de ultra grimmige visie van Zack Snyder: Batman heeft nogal wat gedaanteverwisselingen ondergaan.

Dus ben je in de stemming voor een bizarre blend van jaren negentig bombast en misdaadbestrijding? Zet dan een van de Joel Schumacher Batmans op. Niet iedereen was even blij met de kijk die Joel heeft op de held. Bat nipples zijn niet voor iedereen weggelegd, dat en een hoop spandex. Maar de Schumacher Batman films, Batman forever en Batman & Robin, hebben wel een hoop humor. In Batman Forever neemt Val Kilmer het op tegen jaren negentig icoon Jim Carrey als the Riddler. In Batman & Robin nemen George Clooney en Chris O’Donnell het op tegen Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze en Uma Thurman als Poison Ivy. Bizar? Ja. Vermakelijk? Tevens ja.

Voor de mensen die hun verknipte miljardairs met vleermuisfetish liever wat serieuzer afgebeeld zien worden is er Batman Begins en Batman v Superman: Dawn of Justice. Die laatste komt uit de pen van Jack Snyder. Vaak bekritiseerd voor een te deprimerende kijk op het superheldengenre. Batman Begins is het eerste deel van de Christopher Nolan trilogie, vaak gezien als de beste serie Batman films.

