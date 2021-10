Nieuwe smartphone kopen? Hier moet je op letten

Smartphones hebben talloze specs, marketingtermen en nuanceverschillen, dus in dit artikel helpen we je bij het kopen van een nieuwe smartphone.

Het uitzoeken van een nieuwe smartphone is een gigantische opgave tegenwoordig. Er zijn zoveel factoren die meespelen bij de selectie, dat consumenten door alle bomen het bos niet meer zien. In dit artikel proberen we een weg voor je te banen in de behoorlijk onoverzichtelijke smartphone-industrie.

Voordat we beginnen: voor meer hardwaregerelateerde tips bij het kopen van een nieuwe smartphone hebben we een aanvullend artikel geschreven.

Tips voor het kopen van een nieuwe smartphone

Oud maar goud

In het hierboven gelinkte artikel stelde ik nog dat we geen tips over de prijs kunnen geven; het is een persoonlijke keuze hoeveel je wilt uitgeven en de ‘waarde’ van een smartphone is ontzettend moeilijk te bepalen.

Dat neemt niet weg dat er toch een gouden tip is die eigenlijk altijd geldt: als je voor een ietsje ouder toestel kiest, bespaar je al ontzettend veel geld. Neem de nieuwe iPhones als voorbeeld. Met de release van de iPhone 13 maakte Apple de iPhone 12 en 12 Mini een stuk goedkoper. Voor veel minder geld heb je daarentegen bijna exact dezelfde smartphone.

Kortom, als je de smartphone-industrie een beetje in de gaten houdt, dan weet je precies wanneer oude toestellen (oud betekent doorgaans slechts 1 jaar ‘oud’) goedkoper worden. Samsung kondigt aan het begin van het jaar een nieuwe serie aan, dus hét moment om die van vorig jaar te kopen. Apple doet hetzelfde in het najaar; nu is je moment!

Pas op voor marketingtermen

Dit tweede segment is daarnaast vooral bedoeld voor mensen die niet zoveel met tech hebben. Het is namelijk heel gemakkelijk om overgehaald te worden door marketingtermen en technisch jargon. Doorgaans is het daarentegen simpelen dan het lijkt. Hieronder enkele veelvoorkomende voorbeelden: