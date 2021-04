Nieuwe Sony Xperia 1 III is gelekt! - Apparata

Nog voordat je de telefoon mocht zien, hebben we hier vermoedelijk de gloednieuwe Sony Xperia 1 III voor je.

Sony heeft later deze maand een evenement gepland staan. Op 14 april onthult het Japanse techbedrijf het nieuwe hoofdstuk van de Sony Xperia smartphone. Echter, in dezelfde maand van de onthulling is het uiterlijk van de telefoon vroegtijdig uitgelekt. Want hier hebben we al het nieuwste hoofdstuk in vol ornaat.

Sony Xperia 1 III

De smartphone is uitgelekt via Olixar. Dit is een bedrijf dat hoesjes voor smartphone produceert. Dit soort partijen weten al in een vroeg stadium hoe zo’n smartphone eruit kom te zien. Dat moeten ze ook wel van tevoren weten, want zo kunnen ze op het moment van release direct hoesjes leveren aan consumenten.

Maar ja, een smartphonefabrikant verstrekt die informatie in vertrouwen. Dat het dan uitlekt is extra pijnlijk. Helaas is dat Olixar overkomen. En daardoor kunnen we nu al naar de Sony Xperia 1 III kijken. De voorkant van de smartphone is herkenbaar Xperia en niet heel spannend. Hetzelfde is eigenlijk van toepassing met de achterkant. Sony heeft niet heel bijzonder uitgepakt met het ontwerp. Wat dat betreft past die strategie ook wel bij een merk als Sony. Geen poespas en gewoon weer een strakke smartphone.

De officiële onthulling volgt op 14 april. Dan krijgen we alles over dit toestel te horen. (via GSMArena)